Трамп и Ким Чен Ын. Что известно о перспективе первой в истории встречи президента США и главы КНДР

Через несколько дней после переговоров Ким Чен Ына с южнокорейской делегацией в Пхеньяне, которые состоялись 5 марта 2018 года, в СМИ начали появляться сообщения о подготовке первой в истории встречи президента США с главой КНДР. 9 марта эту информацию подтвердили в Белом доме. А 10 мая стало известно, что встреча состоится 12 июня в Сингапуре.

НВ рассказывает все, что известно о перспективах и целях этой встречи.

Советник по нацбезопасности США Герберт Раймонд Макмастер 9 марта сообщил СМИ, что встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться до мая 2018 года. В тот же день Белый дом официально подтвердил информацию о подготовке встречи. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча запланирована на май нынешнего года.

Подтвердил подготовку к личной встрече и президент США Дональд Трамп. Он также отметил, что во время переговоров с представителями Южной Кореи Ким Чен Ын заявлял о денуклеаризации КНДР, а не просто о приостановке северокорейских ракетной и ядерной программ.

"Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не просто о приостановке. Также никакие ракетные испытания не будут проводиться в это время. Переговоры принесли большой прогресс, но санкции останутся в силе до заключения соглашения. Начинаем планировать встречу!", – говорится в сообщении Трампа.

