Трамп и Ким Чен Ын. Что известно о перспективе первой в истории встречи президента США и главы КНДР

Первая в истории встреча президента США и главы КНДР может состояться в мае

Через несколько дней после переговоров Ким Чен Ына с южнокорейской делегацией в Пхеньяне, которые состоялись 5 марта 2018 года, в СМИ начали появляться сообщения о подготовке первой в истории встречи президента США с главой КНДР. 9 марта эту информацию подтвердили в Белом доме. А 10 мая стало известно, что встреча состоится 12 июня в Сингапуре.

НВ рассказывает все, что известно о перспективах и целях этой встречи.

Когда должна состоятся встреча Трампа и Ким Чен Ына

Советник по нацбезопасности США Герберт Раймонд Макмастер 9 марта сообщил СМИ, что встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться до мая 2018 года. В тот же день Белый дом официально подтвердил информацию о подготовке встречи. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча запланирована на май нынешнего года.

Подтвердил подготовку к личной встрече и президент США Дональд Трамп. Он также отметил, что во время переговоров с представителями Южной Кореи Ким Чен Ын заявлял о денуклеаризации КНДР, а не просто о приостановке северокорейских ракетной и ядерной программ.

"Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не просто о приостановке. Также никакие ракетные испытания не будут проводиться в это время. Переговоры принесли большой прогресс, но санкции останутся в силе до заключения соглашения. Начинаем планировать встречу!", – говорится в сообщении Трампа.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 марта 2018 г.

17 апреля во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном, возможно, состоится в июне 2018 года.

Никаких уступок

Власти США несколько раз подчеркнули, что подготовка встречи с Ким Чен Ыном – не причина для уступок КНДР.

Кроме самого Трампа, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Между тем, все санкции и максимальное давление сохранится", – подчеркнула она в своем заявлении 9 марта.

Сандерс также заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына возможна только при условии "конкретных шагов" со стороны Пхеньяна.

По ее словам, встречи не будет, "пока мы не увидим конкретных действий, которые соответствуют заявлениям и риторике Северной Кореи".

"Давайте не забывать, что северокорейцы пообещали освободиться от ядерного оружия. Они пообещали прекратить испытания ядерного и ракетного оружия, и они признали, что мы продолжим наши военные учения", – сказала Сандерс на брифинге 9 марта.

Она подчеркнула, что США не пойдут на уступки КНДР и продолжат политику максимального давления, несмотря на видимую оттепель в дипломатических отношениях.

Аналогичное заявление сделал директор ЦРУ Майк Помпео, выступая на канале Fox News 11 марта.

"Будьте уверены, пока продолжаются эти переговоры, никаких уступок не будет", – сказал он.

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По словам Помпео, северокорейский лидер должен "и дальше позволять нам проводить необходимые в военном плане учения с Южной Кореей", и не снимать с обсуждения вопрос о денуклеаризации его вооруженных сил.

Пресс-секретарь Белого дома Радж Шах заявил, что Трамп отказался от некоторых провальных подходов, которые практиковались на протяжении нескольких десятилетий, а именно – от переговоров, которые с самого начала сопровождались уступками со стороны США.

"Наша политика состоит в давлении. Это давление со стороны наших партнеров и союзников во всем мире, давление со стороны ООН, давление через Китай…Это повлияло на поведение Ким Чен Ына", – уточнил он.

В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что нет никаких сомнений, что санкции работают, и что они привели КНДР за стол переговоров.

Стоит отметить, что уже после переговоров Ким Чен Ына с южнокорейской делегацией в Пхеньяне Госдепартамент США объявил о введении дополнительных санкций против КНДР в связи с обвинениями в убийстве брата главы Северной Кореи Ким Чон Нама. Брат главы КНДР, по сообщениям СМИ, был убит 13 февраля 2017 года. Предположительно, он был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура двумя женщинами, по одной из версий – шпионками из Северной Кореи, и скончался по дороге в больницу.

Брат Ким Чен Ына Ким Чон Нам был убит 13 февраля 2017 года / Фото: EPA

Госдепартамент утверждает, что для убийства власти КНДР применили отравляющее вещество VX, относящееся к разряду химического оружия.

"США решительно осуждают использование химического оружия для убийства", – заявили в Госдепе.

Заявления Южной Кореи

7 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что "слишком рано быть оптимистом" в переговорах о денуклеаризации КНДР.

"Мы находимся только на линии старта", – отметил он.

Мун Чжэ Ин также опроверг утверждения о закулисном соглашении с Пхеньяном в обмен на то, чтобы КНДР приступила к переговорам.

"Мы не будем делать подарки Северу", – заявил южнокорейский лидер.

9 марта южнокорейский министр иностранных дел Кан Ген Хва рассказала, что Южная Корея проводит консультации с США по поводу будущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

По ее словам, Южная Корея ожидает от этой встречи "хороших результатов". Страна также проследит за тем, чтобы встреча на высшем уровне была проведена.

Предложения посредничества

11 марта премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил о готовности этого государства содействовать проведению встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

"Если мы можем каким-то образом помочь, мы это сделаем", – сказал Левен на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга.

В интервью шведским СМИ Левен отметил роль Швеции, которую она играла ранее в американо-северокорейских отношениях. Американские дипломаты в прошлом использовали посольство Швеции в Пхеньяне как канал общения с КНДР.

"Я не хочу слишком спекулировать относительно того, что это может означать.... Но тот факт, что мы являемся защитной силой для США, что мы были на границе с 1950-х, что мы имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х, дает нам такие отношения с Северной Кореей, в которых, как мы чувствуем, они нам доверяют", – сказал Левен.

В то же время он подчеркнул, что Швеция не была сильным игроком в Северной Корее, который оказал значительное влияние на Север или Юг.

Помощь Трампу в подготовке и проведении встречи предложил также бывший баскетболист Деннис Родман, который много раз посещал Северную Корею и встречался с Ким Чен Ыном.

Его представитель Кристофер Воло отметил, что еще до президентства Трампа, Ким Чен Ын интересовался мнением Родмана о президенте США.

"Деннис верит в то, что Дональд Трамп является идеальным лидером для решения проблемы КНДР. Мы оба с радостью вновь посетим Северную Корею и готовы помочь президенту любыми способами", – заявил Воло.

Цели Ким Чен Ына

Еще после встречи с южнокорейской делегацией Ким Чен Ын заявил, что хочет урегулировать отношения с Южной Кореей и начать "новую историю объединения родины".

"У меня есть принципиальная воля и твердое желание продвигать межкорейские отношения и открывать новую историю объединения родины", – заявил Ким Чен Ын.

А 12 марта южнокорейские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Ким Чен Ын намерен заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США.

По данным СМИ в администрации президента Южной Кореи лидер КНДР заявил о своих намерениях на встрече с южнокорейской делегацией в Пхеньяне.

Где может состояться встреча

17 марта президент США Дональд Трамп заявил во время открытия двухдневных переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, что для его будущей встречи с главой Северной Кореи рассматривается пять возможных мест, передает CNN.

Однако он не стал сообщать никаких подробностей об этих местах, в том числе не стал отвечать на вопрос, может ли встреча состояться в США.

Среди возможных мест проведения переговоров американские чиновники называли демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореями / Фото: EPA

Канал отмечает, что за последний месяц американские чиновники называли ряд возможных мест для встречи Трампа и Ким Чен Ына. Среди них столица Монголии Улан-Батор, демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями, нейтральная европейская столица, такая как Стокгольм или Женева, локация в море, такая как остров Чеджу или корабль, Юго-Восточная Азия, включая, возможно, Сингапур или Малайзию, южнокорейская столица Сеул или северокорейская столица Пхеньян.

10 мая 2018 года президент США на своей странице в Twitter объявил, что встреча состоится 12 июня в Сингапуре.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

Переговоры на очень высоком уровне о подготовке встречи

Во время встречи с Синдзо Абэ Трамп заявил журналистам, что переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном ведутся на "очень высоких уровнях". Президент США также сказал "у нас были прямые переговоры", комментируя контакты с Северной Кореей, что вызвало предположения, что он уже лично общался с Ким Чен Ыном. Однако пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс уточнила, что хотя администрация президента ведет переговоры на самых высоких уровнях, Трамп в них лично не участвовал.

CNN, также напоминает, что ранее сообщал о том, что секретные переговоры между северокорейскими и американскими официальными лицами ведутся через разведывательные каналы.

Аналогичную информацию обнародовало 17 марта агентство Reuters. По его информации, тайную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном провел гендиректор ЦРУ и кандидат в руководители Госдепартамента США Майк Помпео. Согласно сообщению, чтобы обсудить будущую встречу Трампа и Ким Чен Ына, Помпео ездил в Пхеньян.

НВ