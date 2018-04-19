КНДР готова отказаться от ядерной программы, не требуя вывода войск США из Южной Кореи - Сеул

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что КНДР готова отказаться от ядерного оружия и без вывода войск США с Корейского полуострова.

Об этом Мун Чжэ Ин заявил в четверг, 19 апреля.

"Северная Корея выразила готовность отказаться от своей ядерной программы, не требуя вывода войск США с Корейского полуострова", - цитирует Мун Чжэ Ина CNN.

Президент Южной Кореи добавил, что США в любом случае не согласились бы на вывод войск с полуострова.

На территории Южной Кореи находится около 28 000 американских военнослужащих, присутствие которых давно раздражало северокорейское руководство.

На 27 апреля намечена первая за 10 лет встреча между лидерами КНДР и Южной Кореи.

Также, в ближайшее время должна состоятся встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Саммит станет первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи, на нем лидеры обсудят возможность денуклеаризации Северной Кореи на взаимовыгодных условиях.

Ожидается, что взамен северокорейский лидер намерен потребовать от США гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.