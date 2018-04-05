Южная Корея и КНДР начали подготовку ко встрече своих лидеров

КНДР и Южная Корея готовятся ко встрече своих лидеров

В пограничной деревне Пханмунджом стартовали рабочие переговоры между делегациями Южной и Северной Кореи, в ходе которых обсуждается подготовка к саммиту с участием лидеров двух государств Ким Чен Ына и Мун Чже Ина.

Как заявили в офисе южнокорейского президента, делегациям предстоит обсудить вопросы протокола, обеспечения безопасности и порядка освещения для СМИ намеченной на 27 апреля встречи, сообщает Интерфакс.

Переговоры планируется продолжить в субботу, чтобы обсудить вопросы, связанные с открытием "горячей" линии связи между президентом Южной Кореи и главой КНДР. Договоренность о создании такой линии была достигнута ранее.

Напомним, 29 марта делегации КНДР и Южной Кореи договорились о проведении 27 апреля саммита с участием лидеров стран – Ким Чен Ына и Мун Чже Ина.

После саммита с президентом Южной Кореи Ким Чен Ын может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.