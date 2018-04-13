Ким Чен Ын выдвинул свои условия по ядерному разоружению - СМИ

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын намерен выдвинуть ряд условий относительно денуклеаризации КНДР, сообщает японская газета Tokyo Shimbun со ссылкой на собственные источники.

В частности, северокорейский лидер потребует гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.

Об этом шла речь на недавней встрече Ким Чен Ына с китайским лидером Си Цзиньпином, состоявшаяся в Китае, рассказал собеседник Tokyo Shimbun, осведомленный о деталях двусторонних переговоров.

По его словам, Ким Чен Ын также заявил о готовности представить "дорожную карту" этапов денуклеаризации до или после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в ходе переговоров с Си Цзиньпином глава Северной Кореи заверил, что его стране нет необходимости владеть ядерным оружием, если США не будут проводить "враждебную политику" в отношении КНДР.

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Вдобавок, как сообщает японская газета, Ким Чен Ын выразил готовность вернуться к шестисторонним переговорам по ядерному разоружению. Ранее в них участвовали Северная и Южная Кореи, США, Япония, Россия и Китай.

КНДР вышла из шестисторонних переговоров в 2004 году.

Ранее и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили готовность провести прямые переговоры. Они станут первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи.

В свою очередь, кандидат на пост госсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Пхеньяну не следует рассчитывать на то, что США могут отступить от жесткой политики санкций в связи с планируемой между Трампом и Ким Чен Ыном.

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