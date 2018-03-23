Каких необычных цветов бывает снег

23 марта стало известно, что в Одесской области выпал снег желтого цвета. Странный снег направили на экспертизу, а в середине дня в Укргидрометцентре назвали причину необычного явления - пылевое облако из Северной Африки.

НВ рассказывает о ряде других случаев, когда снег приобретал неожиданный цвет.

Не только Одесская область

В последние дни желтый оттенок из-за пещаных примесей приобрел снег не только в Одесской области. Аналогичное явление произошло в Станице Луганской и прилегающем районе, где 18 марта снег приобрел различные оттенки от оранжевого до коричневого.

На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег https://t.co/NpQhanWrgb В оккупированных районах Донецкой и Луганской области выпал странный снег оранжевого цвета.Об этом собщают в соцсетях жители ОРДЛО.«А еще никто не писал, что в Луганске снег выпал оранжевы #ОРДЛО #снег pic.twitter.com/AXZNHwhSAR — Луганск 0642.ua (@Lugansk0642ua) 19 марта 2018 г.

После этого на оккупированных территориях появились сообщения, что американский беспилотник якобы распространил ядовитые химикаты. Однако Луганская облгосадминистрация сообщила, что снег окрасили песчаные примеси, которые были принесены сильными ветрами, преобладающими накануне в регионе.

Из-за пещаных примесей 23 марта снег приобрел желто-коричневый цвет также в Молдове. Местные жители заподозрили осадки в сильной радиоактивности.

Кроме того, 23 марта по той же причине стал желтым снег и в горах возле Сочи.

В самом городе Сочи в воздухе стояла желтая дымка и шел дождь с примесью песка.

Сегодня небо над Сочи затянуто желтоватой дымкой, а на экран телефона и на меня сверху падает жёлтая пыль. Власти говорят, что это песчаная буря из Турции.



Даже странно, что в прежние времена такого не случалось.#МойВзглядНаГород #Сочи#ЖёлтаяПыль#Март #Весна2018#ВокзалАдлер pic.twitter.com/dhWKgoR0LI — Aleksandr Kharitonov (@Sinatra77) 23 марта 2018 г.

Синий снег в Петербурге

26 декабря стало известно, что в Российском Санкт-Петербурге выпал сине-фиолетовый снег.

29 декабря эксперты заявили, что снег стал синим из-за пигмента, который используют в производстве красок, а токсинов в образцах не обнаружили.

Красный снег - природное явление

В феврале 2017 года на крышах домов в селе Сура Архангельской области появился красный снег.

Фото: narfu.ru

Местные жители посчитали, что это связано с падением ракеты.

Красный снег в Верхнетоемском, Холмогорском и Пинежском районах Архангельскй области появлялся несколько раз: в 2013, 2014, в начале и в конце 2017 года. В конце января 2018 года российские ученые из Северного (Арктического) федерального университета подтвердили, что это природное, а не техногенное явление. Такой цвет вызывают водоросли вида хламидомонада снежная (Chlamydomonas nivalis).

Об аналогичном явлении - красном снеге в горах Хакасии из-за хламидомонады снежной сообщало Хакасское республиканское отделение Русского географического общества в июле 2015 года.

Фото: xakac.info

Фото: А.Лагунов / rgo.ru

Зеленый снег на Урале и в Беларуси

В российском Первоуральске регулярно появляется зеленый снег - российские СМИ пишут об этом еще с начала 2000-х. Источником этого явления является завод Русский хром 1915, на котором время от времени происходят аварии.

16 ноября 2016 года снег стал зеленым на подъездах к одному из районов Первоуральска.

Аналогичный случай произошел в декабре того же года.

В мае 2013 года Радио Свобода писала об избиении активиста из Первоуральска Степана Черногубова за написание блога об очередном выбросе предприятием Русский хром 1915 хрома в приток реки Чусовая – речку Пахотку. По словам Черногубова, из-за выброса вредных веществ предприятием, в частности, шестивалентного хрома (является канцерогеном - ред.), люди в Первоуральске часто болеют онкологическими заболеваниями.

"В области таких показателей по онкологии нигде больше нет, только у нас и в Каменск-Уральском. Даже мой старый пес весь покрыт раковыми опухолями, все собаководы жалуются на такие же опухоли", - утверждал он.

А в белорусском Минске в феврале 2018 года зеленый снег появился по совсем другой причине - один из мобильных операторов раскрасил снег в студгородке красками холи в рамках рекламной кампании.

НВ