Все дело в Африке. Укргидрометцентр объяснил причину появления желтого снега в Одесской области

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Снег необычного цвета выпал на юге Одесской области
Фото: Думская

Снег необычного цвета выпал на юге Одесской области

Желтый цвет снега, который заметили жители Одесской области, появился из-за перемещения пылевого облака с районов северной Африки.

Как сообщили в Укргидрометцентре, облако прошло на высоте 3-5 км.

Там проиллюстрировали сообщение фотографиями одесского снега необычного цвета.

Ранее сообщалось, что на юге Одесской области выпал снег желтого цвета. Исследование показало, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет.

Опасности для людей, животных и растений осадки не представляют, подчеркнули специалисты. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове