Все дело в Африке. Укргидрометцентр объяснил причину появления желтого снега в Одесской области

Желтый цвет снега, который заметили жители Одесской области, появился из-за перемещения пылевого облака с районов северной Африки.

Как сообщили в Укргидрометцентре, облако прошло на высоте 3-5 км.

Там проиллюстрировали сообщение фотографиями одесского снега необычного цвета.

Ранее сообщалось, что на юге Одесской области выпал снег желтого цвета. Исследование показало, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет.

Опасности для людей, животных и растений осадки не представляют, подчеркнули специалисты.