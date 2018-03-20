Луганская ОГА объяснила, почему в области выпал оранжевый снег

На оккупированных "ЛНР" территориях успели заявить о ядовитых химикатах, которые "распылил" беспилотник США

В Станице Луганской на выходных выпал снег с различными оттенками от оранжевого до коричневого цвета, что спровоцировало фейки о химикатах.

В то же время Областная администрация Луганщины распространила официальное заявление, объяснив естественную аномалию.

Дело в том, что после того, как жители Станицы Луганской 18 марта увидели желтый снег, на оккупированных территориях распространили сообщение, что американский беспилотник якобы распространил химтрейлы, то есть ядовитые химикаты.

На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег https://t.co/NpQhanWrgb В оккупированных районах Донецкой и Луганской области выпал странный снег оранжевого цвета.Об этом собщают в соцсетях жители ОРДЛО. «А еще никто не писал, что в Луганске снег выпал оранжевый #ОРДЛО #снег pic.twitter.com/AXZNHwhSAR - Луганск 0642.ua (@ Lugansk0642ua) 19 марта 2018 г.

Однако эксперты из Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины выяснили, что снег окрасили песчаные примеси, которые были принесены сильными ветрами, преобладающими накануне в регионе.

Влияние промышленности на осадки не исключительное событие. В течение этой зимы в частности в Петербурге обнаружили сине-фиолетовый снег.