На фоне сообщений о возможной болезни Кадырова и слухов о смерти его самолет три дня подряд находился в Москве 18 сентября, 07:32 Рамзан Кадыров (Фото:https://t.me/RKadyrov95)

На фоне сообщений о возможной болезни кремлевской марионетки в Чечне Рамзана Кадырова и даже слухов о смерти его самолет трижды летал в Москву и последние три дня находится в столице РФ, пишет издание Верстка вечером в воскресенье, 17 сентября.

Согласно данным одного из трекеров полетов, бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы в пятницу, 15 сентября, примерно в 14:10. Транспондер самолета перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, и сервисы отслеживания полетов его приземление не фиксировали.

Видео дня

Однако эта часть маршрута соответствует другим полетам этого бизнес-джета в Москву. Рейсы в другие города РФ, за исключением двух в Петербург, за последний год борт Кадырова не совершал.

Самолет Кадырова летал в Москву в сентябре еще два раза — 6 и 9 числа.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник сообщает, что с самого утра воскресенья, 18 сентября, на территорию Центральной клинической больницы управделами президента в Москве съезжались автомобили с чеченскими номерами.

Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, находящийся в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока никто не подтвердил.



Позже в Telegram-канале Кадырова появилось новое видео — впервые после сообщений украинской разведки о тяжелом обострении его болезни. Подтвердить, что опубликованное видео новое, невозможно.

Кадыров в видео не комментирует информацию ГУР о болезни и слухи, распространяемые чеченской диаспорой, о его коме или смерти. На кадрах он в дождевике под дождем идет по дорожке.

В начале марта 2023 года СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.