Кадыров в очень тяжелом состоянии последние несколько дней — ГУР

15 сентября, 21:16
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Рамзан Кадыров (Фото:Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Рамзан Кадыров (Фото:Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Укринформу в пятницу, 15 сентября.

«Мы можем подтвердить, что у него [Кадырова] очередное тяжелое обострение и он находится в очень тяжелом состоянии последние несколько дней», — сообщил Юсов.

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Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме».

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В начале марта 2023 года СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

Журналист KyivPost Джейсон Смарт со ссылкой на источник сообщал в Twitter, что у Кадырова отказывают почки. Сам Кадыров отрицал информацию о болезни, утверждая, что «здоров и полон сил».

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Руководитель ГУР Кирилл Буданов в мае говорил, что у Кадырова «проблемы с чрезмерным использование наркотических средств».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Здоровье Чечня Рамзан Кадыров Украинская разведка ГУР

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