В России зреет переворот. Почему Кадыров стал главнее Путина 5 октября, 19:21 Эксклюзив НВ

Внутри РФ, в связи с провалами на фронте, зреет переворот и уж точно начался раскол элит и крах системы

Российская армия разгромлена и бежит, и по сути дела, проигрывает войну. К чему это все ведет внутри РФ. Там начинаются интересные процессы. Под ковром бульдоги уже начали друг друга жрать.

Видео дня

В первую очередь обращает на себя заявление внимание Рамзана Кадырова, чеченского вожака, обвинившего генерал-полковника, командующего военным округом Александра Лапина в том, что тот проиграл сражение за Лиман. К этому обвинению присоединился Евгений Пригожин, хозяин и основатель ЧВК Вагнера, сказал, мол, я бы этого генерала-ушлепка босым на фронт выкинул. И еще они наехали на главу Генштаба Валерия Герасимова.

Ситуация абсолютно поразительная, на голову не налезает: глава одного из регионов РФ Кадыров и уголовник Пригожин с неясным статусом, подотчетностью во время войны открыто требуют от президента РФ уволить главу Генштаба, уволить, по сути дела, министра обороны и уж точно уволить генерала, командующего округом.

В такой ситуации у авторитарного президента, у Путина, два варианта действий.