Офицер ЦАХАЛ в запасе объяснил, почему война Израиля против ХАМАС еще не закончилась

Офицер армии обороны Израиля в запасе Григорий Тамар рассказал в интервью Radio NV, почему, по его мнению, война Израиля против ХАМАС еще не закончилась.

«Как бы ни хотелось политикам, среди которых, в частности, есть очень достойные люди, декларировать окончание войны, всех войн и, так сказать, смотреть в будущее с бесконечным оптимизмом, я склонен сохранять определенную сдержанность», — сказал Тамар в эфире Radio NV, комментируя освобождение последних 20 израильских заложников ХАМАС и подписание соглашения о прекращении огня в Газе 13 октября.

Реклама

По его словам, хотя есть почва для оптимизма, прогнозировать нужно осторожно, потому что Ближний Восток очень взрывоопасен.

«Как раз сейчас стало известно, что вместо 12 тел, которые ХАМАС должен был сегодня передать нашим военным, было передано только четыре тела, и Израиль видит в этом серьезное нарушение. Также поступила информация, что в Газе был сегодня бой между израильской бронетехникой и боевиками ХАМАС. Я не знаю при каких обстоятельствах, что стало причиной», — отметил офицер ЦАХАЛ в запасе.

По словам Тамара, «ничего еще не закончилось» и будущее будет зависеть от того, как будут действовать международные механизмы, призванные разоружить ХАМАС.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

14 октября израильская армия заявила, что открыла огонь, чтобы устранить угрозу, которую представляли подозреваемые в северной части Сектора Газа, приблизившиеся к израильским войскам.

По словам израильских военных, подозреваемые пересекли границу, установленную для начального отступления Израиля в соответствии с планом прекращения огня, что является нарушением соглашения.

Читайте также: Из плена ХАМАС освобожден уроженец Донецка Максим Геркин

Подконтрольные ХАМАС органы здравоохранения Газы утверждают, что 14 октября израильские военные убили шестерых палестинцев во время двух отдельных инцидентов на территории анклава.

