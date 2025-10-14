Израиль получил тела четырех заложников, которых удерживала в секторе Газа

В понедельник, 13 октября, Израиль получил от Красного Креста тела четырех убитых заложников, которых удерживал ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильские военные получили от Красного Креста четыре гроба с телами заложников — Гая Илуза, Йосси Шараби, Бипина Джоши и Даниэля Переса. Их останки доставили в судебно-медицинский институт в Тель-Авиве для идентификации.



Реклама

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что любое сознательное нарушение договоренностей со стороны ХАМАС будет «соответственно наказано». По словам представителя Армии обороны Израиля, продолжаются усилия для возвращения тел остальных заложников.

ХАМАС пока не комментирует судьбу еще 24 убитых заложников, тела которых, по данным израильской стороны, все еще удерживаются в Газе.

Одним из погибших, тела которого вернули, был Бипин Джоши, смерть которого ранее официально не подтверждалась. По сообщению Channel 12, семью другого заложника — Тамира Нимроди — известили о его гибели, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее в понедельник ХАМАС передал Израилю последних 20 живых заложников, удерживаемых в Секторе Газа, после частичного отвода израильских войск и накануне запланированных переговоров по будущему анклава.

Ранее 13 октября Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась.

Группировка ХАМАС передала Красному Кресту всех 20 живых израильских заложников в обмен на более чем 2000 палестинских заключенных в рамках соглашения о завершении боевых действий и прекращении огня, которое начало действовать с 10 октября.