Предназначены для Украины. Испания начала ремонт танков Leopard и подготовку экипажей 26 февраля, 22:11 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Министр обороны Испании Маргарит Роблес заявила, что начат ремонт танков Leopard для Украины, а также готовятся экипажи для этих боевых машин и бригады, которые будут осуществлять техническое обслуживание.

Об этом она рассказала в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

«У Leopard есть несколько серий: 2A4 и 2A6. 2A4, хранившиеся в Сарагосе, находятся в плачевном состоянии, поэтому ремонтируются. Настройка должна скоро закончиться. Это позволит интегрировать их в батальон вместе с танками, подаренными другими странами», — заявила министр Роблес.

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В то же время она подчеркнула, что «Leopard преследуют исключительную цель: оборона, а не агрессия против России».

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25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. Однако 24 февраля правительство Германии сообщило, что передаст на четыре танка Leopard больше, то есть — 18 единиц.

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24 февраля премьер Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его страна доставила в Украину четыре первых танка Leopard 2.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120-140 современных западных танков в первой волне поставок .

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300-500 танков .