«Где здесь дорога на Москву?»: Резников пошутил, находясь в танке Leopard 2 25 февраля, 17:27 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Украины Алексей Резников протестировал прибывший из Польши танк Leopard 2. Он также записал шуточное видео из кабины.

На опубликованных кадрах Резников выходит из танка, а также отвечает на просьбу поделиться первыми впечатлениями от пребывания внутри.

«Простите, а где дорога на Москву?» — по-польски сказал Резников, вылезая из бронемашины. Этой фразой министр, судя по видео, рассмешил тех, кто был рядом с ним.

Видео дня

24 февраля премьер Польши объявил, что его страна доставила в Украину четыре первых танка Leopard 2.

По информации агентства Bloomberg, только Польша намерена передать Украине 14 танков Leopard.

15 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.