Германия увеличит количество Leopard 2 для Украины до 18 24 февраля, 18:10 Leopard 2 на учениях в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Германия передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 A6. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны ФРГ в Twitter.

Решение увеличить количество танков с 14 до 18 принял министр обороны Борис Писториус в пятницу, 24 февраля. Танки возьмут со складов Бундесвера.



Перед этим журнал Der Spiegel сообщил, что Швеция планирует передать Украине десять танков Leopard 2. Эту информацию подтвердил премьер-министр Ульф Кристерссон.

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25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне поставок.



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Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна уже передала Украине первые четыре танка Leopard 2, остальные будут чуть позже.