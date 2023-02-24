Германия увеличит количество Leopard 2 для Украины до 18

24 февраля, 18:10
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Leopard 2 на учениях в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Leopard 2 на учениях в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Германия передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 A6. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны ФРГ в Twitter.

Решение увеличить количество танков с 14 до 18 принял министр обороны Борис Писториус в пятницу, 24 февраля. Танки возьмут со складов Бундесвера.

Перед этим журнал Der Spiegel сообщил, что Швеция планирует передать Украине десять танков Leopard 2. Эту информацию подтвердил премьер-министр Ульф Кристерссон.

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25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне поставок.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

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24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна уже передала Украине первые четыре танка Leopard 2, остальные будут чуть позже.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Германия Военная помощь Украина-Германия Поддержка Украины Война России против Украины танки Leopard Leopard 2

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