Из России в Беларусь прибыл эшелон с ракетными комплексами Искандер-М 30 августа, 20:00 Искандер-М (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

В среду, 30 августа, в Беларусь из страны-агрессора России приехал эшелон с по меньшей мере десятью единицами ракетных комплексов Искандер-М.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

По информации Беларуски Гаюн, эшелон с ОТРК Искандер-М прибыл на станцию Осиповичи Могилевской области из села Капустин Яр в Астраханской области РФ.



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По данным группы, там расположен одноименный ракетный полигон — 4-й государственный центральный межвидовой полигон РФ.

Также Беларускі Гаюн сообщает, что ОТРК Искандер-М уже поступили на вооружение армии Белоруссии. И этот эшелон не является последним, который прибудет в страну.

28 июля Федерация американских ученых (FAS) заявила, что в белорусском городе Осиповичи на территории 465-й ракетной бригады местные военные достроили ангар для размещения ракетных пусковых установок Искандер, которые могут нести ядерный заряд.

28 августа в Беларусь прибыли военнослужащие из Казахстана для участия в учениях, которые состоятся на белорусской территории с 1 по 6 сентября.

До этого Гаюн сообщил, что в Беларусь на российском самолете Ил-76 МД прилетели военнослужащие из Кыргызстана и Таджикистана.