В Беларусь прибыли военные из Казахстана — Беларускі Гаюн 28 августа, 22:37 Военные прибыли на самолете ВВС Казахстана CASA C-295 M (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)

В Беларусь прибыли военнослужащие из Казахстана для участия в учениях, которые пройдут на белорусской территории с 1 по 6 сентября.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

«Военнослужащие ВС Казахстана прибыли в Беларусь для участия в учениях ОДКБ Боевое братство-2023, которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября», — говорится в сообщении.

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По данным группы, военные прибыли на самолете ВВС Казахстана CASA C-295 M, который приземлился в 20:15 в аэропорту Брест.

Сообщается, что учения Боевое братство-2023 проводятся под эгидой ОДКБ.

В учениях, по словам мониторинговой группы, примут участие более 2500 военнослужащих, более 500 единиц техники.



Накануне Гаюн сообщил, что в Беларусь на российском самолете Ил-76 МД прилетели военнослужащие из Кыргызстана и Таджикистана.