Прилетели на российском Ил-76. В Беларусь прибыли военные из Кыргызстана и Таджикистана — Гаюн 27 августа, 16:00 Военно-траспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (Фото:Hajun_BY/Twitter)

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларусь на российском самолете Ил-76 МД прилетели военнослужащие из Кыргызстана и Таджикистана для учений с местной армией.

Об этом говорится в сообщении расследователей в воскресенье, 27 августа.

«Военный контингент этих стран прилетел в Беларусь на борту Ил-76МД ВКС РФ (RA-78850), который приземлился на аэродроме Барановичи в 13:30», — завили расследователи.

Видео дня

По их данным, с первого по шестое сентября в Беларуси пройдут учения Боевое братство-2023 под эгидой ОДКБ.

24 августа Беларускі Гаюн сообщал, что военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушно-космических сил РФ полетел из Беларуси в Тверь.

