Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны и контракт на баллистические ракеты — Подоляк

18 октября, 15:55
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны и контракт на баллистические ракеты.

«Россия, непременно, предложила нечто важное Ирану в обмен на дроны-убийцы и договор на баллистические ракеты. Как вы думаете, что именно получил Иран, согласившись на прямое соучастие в массовых убийствах украинцев?», — написал он в Twitter.

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НВ
Фото: НВ
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1582344171595403265

Подоляк озвучил несколько вариантов того, что мог получить Иран:

  • уран и другие материалы;
  • ядерные технологии;
  • региональные гарантии от РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за снабжения страной оружия России.

Ряд министров иностранных дел стран ЕС призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

В МИД Ирана 17 октября в очередной раз заявили, что якобы не имеют отношения к поставкам дронов-камикадзе Shahed-136 России.

https://www.youtube.com/watch?v=FVUy_SHHmWI
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Иран Михаил Подоляк Война России против Украины дроны-камикадзе

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