Удары дронами-камикадзе по городам Украины: в ЕС призвали ввести новые санкции против Ирана
В ЕС министры призвали ввести новые санкции против Ирана (Фото:REUTERS/Yves Herman)
В понедельник, 17 октября, некоторые министры иностранных дел стран ЕС призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины, сообщает Reuters.
«Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне России против Украины)», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, во встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге будет участвовать и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что ЕС должен решительно отреагировать на новые удары дронов-камикадзе по Киеву.
«То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, по-видимому, используются для атаки в центре Киева, это зверство», — сказал Кофод, заявив, что ЕС должен был предпринять «конкретные шаги» в ответ на это.
Войска РФ используют иранские дроны для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
17 октября во время последней атаки беспилотников Shahed-136 на Киев были повреждены несколько зданий в Шевченковском районе столицы.
В результате удара по одному из жилых домов города под завалами оказались несколько человек.
Точное количество пострадавших среди мирного населения пока не известно.