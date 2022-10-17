Удары дронами-камикадзе по городам Украины: в ЕС призвали ввести новые санкции против Ирана 17 октября, 12:20 В ЕС министры призвали ввести новые санкции против Ирана (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В понедельник, 17 октября, некоторые министры иностранных дел стран ЕС призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины, сообщает Reuters.

«Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне России против Украины)», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, во встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге будет участвовать и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что ЕС должен решительно отреагировать на новые удары дронов-камикадзе по Киеву.

«То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, по-видимому, используются для атаки в центре Киева, это зверство», — сказал Кофод, заявив, что ЕС должен был предпринять «конкретные шаги» в ответ на это.



Войска РФ используют иранские дроны для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

17 октября во время последней атаки беспилотников Shahed-136 на Киев были повреждены несколько зданий в Шевченковском районе столицы.

В результате удара по одному из жилых домов города под завалами оказались несколько человек.

Точное количество пострадавших среди мирного населения пока не известно.