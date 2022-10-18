Удары по Украине дронами-камикадзе. Иран продолжает лгать — Белый дом 18 октября, 00:29 Последствия атаки Киева иранскими дронами 17 октября (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Иран лжет, что Россия не использует иранские беспилотники для нанесения ударов по Украине. Тегеран, вероятно, рассматривает возможность продажи больше такого оружия Москве.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Reuters.



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Она подчеркнула, что существуют «обширные доказательства применения иранских дронов Россией против военных и гражданских целей».

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«Вы все также видели сегодня утром сообщения о том, что это похоже на удар иранского беспилотника в центре Киева. Однако Иран продолжает лгать об этом», — сказала она.

Она также отметила, что Администрация президента США Джо Байдена находится в ежедневном контакте с украинским правительством, и напомнила о последнем пакете помощи Украине в сфере безопасности, о передаче которого стало известно в конце прошлой недели.

«Я не буду вдаваться в анализ того, где именно мы находимся в этой войне, мы очень четко заявили о том, что… мы наблюдали эскалацию со стороны России за последние несколько недель», — заявила Жан-Пьер.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников большой дальности Arash-2.

The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц написал, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

По данным разведки, Иран готовит первую партию Fateh-110 и Zolfaghar — двух иранских баллистических ракет малой дальности. Они способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 км, заявили собеседники WP.

В МИД Ирана 17 октября в очередной раз заявили, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что Иран становится соучастником преступления агрессии, военных преступлений и терактов России против Украины. Ведомство призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности.

Утром 17 октября Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. Удары разрушили один жилой дом и повредили еще несколько, в нежилом здании начался пожар. Погибли четыре человека, среди них — беременная девушка на шестом месяце и ее муж. По меньшей мере четыре человека пострадали, 19 жителей удалось спасти.