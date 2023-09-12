Террориста Гиркина оставили в российском СИЗО еще на три месяца

12 сентября, 16:30
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Игорь Гиркин в зале суда в Москве, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Игорь Гиркин в зале суда в Москве, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Московский суд оставил российского террориста Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО до 18 декабря.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Заседание прошло в Мещанском суде Москвы. Как сообщает российский Telegram-канал Baza, Стрелков снова отказался признавать вину, но ходатайствовал о домашнем аресте.

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Он заявил, что не может сбежать из России, так как находится в розыске Интерпола. Также террорист утверждал, что находится «не в самом хорошем состоянии по состоянию здоровья».

Экс-сотрудника ФСБ Гиркина задержали 21 июля в России по подозрению в экстремистской деятельности. В начале августа российские спецслужбы его дело засекретили.

Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы в РФ.

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Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом.

В отношении его был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Гиркин публично критиковал Путина. Также 31 августа он неожиданно объявил о своих намерениях стать президентом РФ и назвал свои «плюсы» по сравнению с Путиным.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Терроризм Игорь Гиркин СИЗО Война России против Украины Игорь Стрелков

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