Губернатор Нью-Йорка поручил удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах штата

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо поручил удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах штата после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами.
"Я направляю 100 дополнительных солдат Национальной гвардии штата Нью-Йорк и поручаю государственным правоохранительным органам удвоить охрану на важнейших объектах в Нью-Йорке", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter губернатора.
Как сообщается, речь идет о мостах, туннелях, аэропортах и системах общественного транспорта.
Куомо подчеркнул, что главным приоритетом для властей является общественная безопасность.
Out of an abundance of caution, I am deploying additional National Guard soldiers and directing State law enforcement to double security at vital transportation assets across New York.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 24 октября 2018 г.
New Yorkers have never succumbed to fear or intimidation, and today will be no different. pic.twitter.com/8XxY7jWYTJ
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Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони миллиардеру Джорджу Соросу.
Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.
Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами призвал американский народ к объединению.
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