Губернатор Нью-Йорка поручил удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах штата

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо поручил удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах штата после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами.

"Я направляю 100 дополнительных солдат Национальной гвардии штата Нью-Йорк и поручаю государственным правоохранительным органам удвоить охрану на важнейших объектах в Нью-Йорке", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter губернатора.

Как сообщается, речь идет о мостах, туннелях, аэропортах и системах общественного транспорта.

Куомо подчеркнул, что главным приоритетом для властей является общественная безопасность.

