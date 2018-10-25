25 октября 2018, четверг

Губернатор Нью-Йорка поручил удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах штата

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Эндрю Куомо поручил усилить меры безопасности в Нью-Йорке

Эндрю Куомо поручил усилить меры безопасности в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо поручил удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах штата после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами.

"Я направляю 100 дополнительных солдат Национальной гвардии штата Нью-Йорк и поручаю государственным правоохранительным органам удвоить охрану на важнейших объектах в Нью-Йорке", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter губернатора. 

Как сообщается, речь идет о мостах, туннелях, аэропортах и системах общественного транспорта.

Куомо подчеркнул, что главным приоритетом для властей является общественная безопасность.

Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами призвал американский народ к объединению.

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