24 октября 2018, среда

Трамп о посылках с бомбами: Политическому насилию нет места в США

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Дональд Трамп обещает привлечь к ответственности отправителей посылок с бомбами

Дональд Трамп обещает привлечь к ответственности отправителей посылок с бомбами

Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами призвал американский народ к объединению.

"В эти времена мы должны объединиться, мы должны собраться вместе и отправить одно очень четкое, сильное, очевидное послание - действиям или угрозам политического насилия или другого рода нет места в США", - цитирует его заявление CNN.

По словам Трампа, безопасность американского народа имеет наивысший приоритет.

Глава Белого дома также пообещал, что все причастные к этим "омерзительным" инцидентам будут привлечены к ответственности.

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Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

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