Гуайдо обвинил Мадуро в геноциде Вчера, 04:22 423 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ueslei Marcelino Хуан Гуайдо REUTERS/Ueslei Marcelino

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил администрацию президента Николаса Мадуро в геноциде собственного народа.

Об этом Гуайдо заявил во время прибытия в страну самолета с гуманитарной помощью от Красного креста, передает телеканала TVV.



"Прибытие гуманитарной помощи означает существование гуманитарного кризиса. Таким образом, режим признает наличие кризиса. Они признаются, что спровоцировали геноцид, в результате которого семь миллионов венесуэльцев погибли", - заявил Гуайдо.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.