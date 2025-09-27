В главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу из-за дрона

В субботу, 27 сентября, на аэропорту Схипхол, главном аэропорту Нидерландов, взлетную полосу закрыли на 45 минут из-за обнаружения дрона , сообщает NOS .

Примерно в 12:10 диспетчеры получили несколько сообщений от пилотов, которые зафиксировали дрон на высоте около 150 метров. В прямом эфире авиационного споттера на YouTube было слышно, как командир самолета Transavia заявлял, что дрон пролетает на расстоянии 50 метров от его борта.

Полиция привлекла несколько подразделений для поисков дрона, а также использовала вертолет, однако ни сам дрон, ни его оператор найдены не были.

По словам правоохранителей, вероятно, это был «любитель», поскольку после инцидента дрон больше не появлялся.

Остановка авиадвижения на полосе из-за дрона была названа «довольно уникальным случаем». Самолеты на 45 минут перенаправляли на другую полосу.

Какой именно дрон обнаружили не сообщается, однако предполагают, что это было малое устройство. Между 13:00 полосу снова открыли.

Полет дронов в пределах аэропорта Схипхол запрещен из-за опасности для авиации. В 2025 году на нидерландских аэродромах уже зафиксировано 22 инцидента, связанные с дроном.

За последние дни участились случаи с неизвестными дронами в воздушном пространстве европейских стран. В ночь на субботу, 27 сентября, в Дании снова фиксировали неизвестные дроны, которые летали над военными объектами.

Также сообщалось о новых инцидентах с неизвестными БПЛА в Литве и в Швеции.

23 и 25 сентября в Дании сообщали о полетах неизвестных беспилотников, из-за чего аэропорты Ольборга и Копенгагена вынужденно закрывали. Также сообщалось о пролете БПЛА вблизи авиабазы Ольборг.

Инфографика: NV

26 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа уже находится в гибридной войне. Официального подтверждения относительно виновников инцидентов с дронами пока нет, но главной угрозой в Дании считают Россию.

ISW сообщает, что Россия имеет отношение к дроновым провокациям в Европе, Москва пытается изучить ПВО и реакцию НАТО для того, чтобы использовать это в будущем потенциальном конфликте с Альянсом.