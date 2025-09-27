На эстонском побережье нашли обломок дрона иностранного государства

Утром в субботу, 27 сентября, в Эстонии местный житель обнаружил обломок дрона на территории природоохранной зоны Луйтемаа в Пярнуском уезде. Об этом сообщает ERR .

Согласно предварительным данным, это часть большого беспилотника, которую, вероятно, вынесло на берег с моря.

На месте работают Полиция безопасности (КаПо), Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент, занимающиеся сбором доказательств относительно того, как деталь дрона иностранного происхождения попала на эстонское побережье и что повлекло ее попадание в море.

Пресс-служба КаПо сообщает, что пока нет информации, подтверждающей, что дрон находился в воздушном пространстве Эстонии или потерпел крушение на ее территории.

По предварительным данным, дрон не содержал взрывчатых веществ. Однако КаПо проверяет обстоятельства инцидента в рамках уголовного дела, открытого еще в 2022 году, с целью сбора доказательств агрессии России против Украины.

За последние дни участились случаи с неизвестными дронами в воздушном пространстве европейских стран. В ночь на субботу, 27 сентября, в Дании снова фиксировали неизвестные дроны, которые летали над военными объектами.

Также сообщалось о новых инцидентах с неизвестными БПЛА в Литве и Швеции.

23 и 25 сентября в Дании сообщали о полетах неизвестных беспилотников, из-за чего аэропорты Ольборга и Копенгагена вынужденно закрывали. Также сообщалось о пролете БПЛА вблизи авиабазы Ольборг.

Инфографика: NV

26 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа уже находится в гибридной войне. Официального подтверждения относительно виновников инцидентов с дронами пока нет, но главной угрозой в Дании считают Россию.

ISW сообщает, что Россия имеет отношение к дроновым провокациям в Европе, Москва пытается изучить ПВО и реакцию НАТО для того, чтобы использовать это в будущем потенциальном конфликте с Альянсом.