Аэропорт Вильнюса в Литве дважды за день останавливал работу из-за угрозы дронов

Представительница компании Литовские аэропорты Раса Петраускайте сообщила, что воздушное пространство закрывали в период с 19:14 до 19:37 из-за предположительной фиксации БпЛА. Один самолет был задержан.

Реклама

В полиции литовской столицы сообщили, что получили информацию о беспилотнике, который пролетал над улицей Гелуну, но по прибытии на место правоохранители ничего не обнаружили.

По словам Петраускайте, это второй подобный инцидент за день. Примерно в полдень 26 сентября аэропорт Вильнюса также закрывали из-за угрозы БпЛА.

23 сентября Сейм Литвы поддержал поправки, позволяющие армии оперативнее уничтожать дроны, представляющие угрозу воздушному пространству страны.

Активность дронов в Европе — что известно

23 и 25 сентября в Дании заявляли о полетах неизвестных беспилотников. Аэропорты Ольборга и Копенгагена вынуждено закрывали. Власти страны указывали на то, что эта активность БпЛА напоминает модель гибридной войны, и Дания считает высоким риск российского саботажа.

25 сентября СМИ сообщили, что неизвестные беспилотники пролетели над военной базой Мурмелон-ле-Гран во французском департаменте Марна.

26 сентября в Германии заявили о пролете нескольких неизвестных дронов вблизи границы с Данией — в северной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Активность БпЛА повысилась на фоне нескольких фактов вторжения российских самолетов в воздушное пространство НАТО. 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 залетели в Эстонию примерно на 12 минут. А 25 сентября был зафиксирован подлет к Аляске двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух истребителей Су-35.

Инфографика: NV

ISW считает, что Россия имеет отношение к дроновым провокациям в Европе. Москва пытается изучить ПВО и реакцию НАТО для того, чтобы использовать это в будущем потенциальном конфликте с Альянсом, говорится в сводке Института.