В Швеции заметили неизвестные дроны возле военной базы

Об этом сообщает SVT.

Отмечается, что полиция получила сообщение о подозрительном дроне возле моста Меклесундсброн.

«Это больший вариант, похожий на тот, что был над Данией и Сконе (южная часть Швеции. — ред.)», — говорит Маттиас Лундгрен, который руководит предварительным расследованием.

В четверг вечером несколько жителей Стурке и Тюрке сообщили о подозрительном дроне.

«Непонятно, что это такое, но мы составили протокол о нарушении закона о воздушном транспорте», — сказал сотрудник полиции Карлскруны Маттиас Лундгрен.

По данным оперативного центра полиции, над городом пролетели два дрона, которые, по свидетельствам очевидцев, мигали красным и зеленым светом.

Ни один объект не удалось изъять, подозреваемых по делу также нет.

В то же время в полиции заявили, что видят четкую связь с недавними событиями в Дании и Норвегии.

Район, где были замечены дроны, расположен в нескольких километрах от военно-морской базы в Карлскруне.

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал появление дронов в воздушном пространстве страны «гибридной атакой» и подчеркнул, что это не случайность, а «систематические действия». Он отметил, что используются различные типы беспилотников, что может представлять угрозу национальной безопасности, поэтому Дания должна быть готова к дальнейшим подобным инцидентам.

Датские журналисты зафиксировали присутствие российского военного корабля Александр Шабалин в международных водах вблизи Дании именно в те дни, когда страна сталкивалась с атаками неизвестных дронов на аэропорты, пишет Ekstra Bladet. Судно долгое время оставалось незамеченным из-за отключенной системы идентификации, а эксперты не исключают его возможную связь с инцидентами, хотя доказательств пока нет.