Украина направит консультативную группу для противодействия российским дронам в некоторые страны

Украина планирует направить консультативную группу в несколько стран для обмена опытом в противодействии российским беспилотникам , а некоторые представители этих стран получат обучение в Украине.

Об этом во время брифинга в субботу, 27 сентября, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Прежде всего, мы уже проводим консультацию с несколькими странами. Пока не буду говорить, с какими, хотя некоторые вещи были публичные, мы давали сигналы некоторым странам. Консультативную группу в некоторые страны мы отправим — наших людей относительно того, как противодействовать таким шагам. Некоторые страны-представители будут в Украине учиться. Мы просто договорились, пока без конкретики по этим странам», — сообщил Зеленский.

Президент также отметил, что российский диктатор Владимир Путин проверяет способность Европы защищать свое небо и не будет ждать завершения войны против Украины, чтобы активизировать агрессию в других направлениях.

«Он проверяет способность Европы. Он проверил, что способность защитить свое небо от современных дронов России пока нет у европейцев», — добавил Зеленский.

За последние дни участились случаи с неизвестными дронами в воздушном пространстве европейских стран. В ночь на субботу, 27 сентября, в Дании снова фиксировали неизвестные дроны, которые летали над военными объектами.

Также сообщалось о новых инцидентах с неизвестными БПЛА в Литве и в Швеции.

23 и 25 сентября в Дании сообщали о полетах неизвестных беспилотников, из-за чего аэропорты Ольборга и Копенгагена вынужденно закрывали. Также сообщалось о пролете БПЛА вблизи авиабазы Ольборг.

Инфографика: NV

26 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа уже находится в гибридной войне. Официального подтверждения относительно виновников инцидентов с дронами пока нет, но главной угрозой в Дании считают Россию.

ISW сообщает, что Россия имеет отношение к дроновым провокациям в Европе, Москва пытается изучить ПВО и реакцию НАТО для того, чтобы использовать это в будущем потенциальном конфликте с Альянсом.