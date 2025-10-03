Макрон выразил соболезнования семье французского журналиста, которого убила Россия

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье французского фотожурналиста Антони Лалликана , который погиб в Украине в результате удара российского беспилотника в пятницу, 3 октября.

Об этом он написал в соцсети X.

Макрон сообщил, что «с глубокой печалью» узнал о гибели Антони Лалликана от удара российских БпЛА. Французский президент отметил, что журналист сопровождал украинских военных «на фронте сопротивления».

«Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны», — написал Макрон.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также выразил соболезнования родным, близким и коллегам французского фотожурналиста Антони Лалликана. Глава МИД отметил, что на его жиле была маркировка PRESS, однако РФ проигнорировала ее.

«Россия продолжает намеренно бить по журналистам — это ужасное преступление и нарушение международного гуманитарного права. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности. Смелость Антония Лалликана в донесении до мира правды о российской агрессии никогда не будет забыта», — написал министр.

3 октября после атаки FPV-дрона российских оккупационных войск возле Дружковки Донецкой области погиб французский журналист Антони Лалликан, а журналист издания Kyiv Independent Георгий Иванченко получил ранения.

«Сегодня, 3 октября 2025 года, Антони Лалликан погиб от удара российского FPV-дрона. Вместе с ним работал украинский журналист (издание Kyiv Independent, член Украинской Ассоциации профессиональных фотографов) Георгий Иванченко, который получил ранения. Трагическую новость сообщает 4 отдельная тяжелая механизированная бригада», — написал председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.