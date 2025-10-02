Макрон пригрозил ответом нарушителям воздушного пространства Европы

Макрон заявил, что нарушители воздушного пространства Европы должны быть готовы к ответным мерам (Фото: Аурелиен Мориссар (Aurelien Morissard) через REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что нарушители воздушного пространства стран Европы должны быть готовы к ответным мерам.

Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене в четверг, 2 октября.

«Я считаю, что следует еще раз подчеркнуть, что любой, кто нарушает европейское воздушное пространство, должен получить ответные меры, поскольку это наше право, и мы будем обеспечивать соблюдение европейского воздушного пространства, а это означает дальше вооружаться», — сказал Макрон.

По его словам, важно усиливать европейскую обороноспособность, чтобы минимизировать любые угрозы. Президент Франции говорит, что воздушные инциденты свидетельствуют о том, что жителям стран Европы необходимы эффективные системы предупреждения об угрозе, а также тесное сотрудничество.

«Нам нужно иметь системы предварительного оповещения, чтобы предвидеть угрозу. Они технически существуют. Надо отпугивать противника благодаря возможностям дальнобойного поражения, благодаря европейским баллистическим возможностям. Так что здесь речь идет одновременно об инновациях, но и о производственной способности Европы», — говорит Макрон.

Французский президент отметил, что Европа находится в противостоянии с Россией, «которая уже несколько лет является очень агрессивным игроком в нашем информационном пространстве, как мы видели в контексте выборов и в других сферах».

Во время саммита Макрон также подчеркнул, что дроны, которые заходят на европейскую территорию, сильно рискуют и «могут быть уничтожены», а Европа будет делать все необходимое для сохранения своей территориальной целостности.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что страны НАТО должны «реагировать решительнее» на нарушение российскими самолетами воздушного пространства, но не сбивать их.

25 сентября генсек НАТО Марк Рютте поддержал комментарии Трампа относительно того, что страны-члены Альянса должны сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушают их воздушное пространство.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей силой, в частности, сбивая российские военные самолеты.

25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.

26 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что угрозы стран НАТО сбивать самолеты РФ «опасны своими последствиями».