После падения российского БпЛА. Еврокомиссар призвал Литву и соседние страны строить «стену против беспилотников»

Дрон, залетевший в Литву с территории Беларуси, 10 июля 2025 года (Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook)

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал Литву и соседние страны создать региональную систему защиты — «стену против беспилотников» — и подготовиться к массовому производству БпЛА.

Об этом он заявил в интервью литовскому вещателю LRT, комментируя падение российского дрона Гербера на территории Литвы на прошлой неделе.

По словам Кубилюса, этот случай подтверждает реальность угрозы со стороны российских беспилотников.

«Готова ли Литва защищаться от таких беспилотников и есть ли у нее для этого необходимые возможности, остается открытым вопросом», — отметил он.

По его мнению, необходимо дополнить физические барьеры вдоль восточной границы ЕС современными технологическими средствами защиты, в частности на основе дронов.

«Я продолжаю призывать Литву и страны региона, которые работают над так называемым Планом безопасности восточной границы, выйти за пределы физических барьеров», — подчеркнул он.

Кубилюс считает, что Литва и ее соседи не готовы к комплексному реагированию на угрозы с воздуха, в частности со стороны РФ.

«Сегодня речь идет не только о производстве или накоплении дронов. Нам нужны обученные команды, готовые в любой момент быстро изготовить необходимое количество дронов, приспособленных к потребностям дроновой стены», — акцентировал еврокомиссар.

10 июля ВС Литвы сообщили, что в воздушное пространство страны с территории Беларуси в четверг, 10 июля, залетел дрон. Истребители воздушной миссии НАТО в стране переводили в режим боевой готовности.

После обследования места падения оказалось, что беспилотник сделан из пенопласта и не является взрывоопасным.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Литву залетел российский дрон-приманка.

Впоследствии министр обороны Литвы Довиле Шакалиене подтвердила, что летательный аппарат, который 10 июля нарушил воздушное пространство страны с территории Беларуси, был беспилотником типа Гербера.