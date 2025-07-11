«Тревоги звучали постоянно». Спикер парламента Швейцарии рассказала, как пряталась от шахедов во время визита в Украину

Спикер нижней палаты парламента Швейцарии Майя Риникер во время официального визита в Украину 7−8 июля вынуждена была провести два часа в бомбоубежище из-за российских атак дронов .

Об этом она рассказала в интервью CH Media.

По словам Риникер, на протяжении всего ее пребывания в Украине воздушные тревоги раздавались постоянно.

«В понедельник было еще очень тихо. Когда мы во вторник были в Харьковской области, снова начались неоднократные атаки дронов», — поделилась она.

На завершающем этапе поездки в Виннице, по словам спикера, около часа тридцать ночи ее разбудили и эвакуировали в укрытие, где она провела около двух часов.

Несмотря на это, Риникер отметила, что во время поездки чувствовала себя в безопасности, ведь все встречи с украинскими чиновниками происходили в укрытиях.

«Однако нельзя забывать, что для гражданского населения это состояние продолжается уже почти четыре года. Это огромная нагрузка», — считает Риникер.

8 июля российская армия атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области и 54 шахедами и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ночью 7 июля войска РФ атаковали Украину шахедами. В Киеве в результате удара фиксировали повреждения в трех районах: в Деснянском возник пожар в авто, в Соломенском — обломки упали на автомойку, а в Голосеевском — на офисное здание.

В Харькове в результате ночной атаки 27 человек пострадали, есть попадания БпЛА в двух районах города. В Одессе из-за удара дронами один человек погиб.

Воздушные силы сообщали, что оккупанты ночью применили 101 БПЛА, 75 были обезврежены.

Утром 7 июля россияне снова нанесли удары БпЛА по Харькову и Запорожью. Главными целями были здания ТЦК и СП.