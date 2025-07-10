В Литве подтвердили, что объектом, который нарушил их воздушное пространство со стороны Беларуси, был дрон Гербера

Дрон, залетевший в Литву с территории Беларуси, 10 июля 2025 года (Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook)

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что летательный аппарат, который 10 июля нарушил воздушное пространство страны с территории Беларуси, был беспилотником типа Гербера. Об этом сообщает LRT .

По словам Шакалиене, Гербера — это беспилотный летательный аппарат, который является более дешевой и упрощенной версией иранского дрона Shahed-136, широко используемого Россией под названием Герань-2 для атак на Украину.

Реклама

«Мы можем подтвердить, что это Гербера. Такой дрон может использоваться для различных целей, мы выясняем, для чего он был запущен. На данный момент у нас нет данных, что он был запущен на нашу территорию намеренно», — отметила она.

То же подтвердил и военнослужащий Арунас Кумпис, который воевал на стороне Украины.

«Его впервые идентифицировали в Украине в конце июля прошлого года, когда он атаковал Киев. Изготавливается в Республике Татарстан, в Российской Федерации — именно там, где производят Shahed-136. Они начали производиться как дроны-обманки. То, что находится внутри, визуально увидеть невозможно», — сказал он.

В то же время представитель литовских вооруженных сил воздержался от окончательных выводов относительно типа аппарата.

«Сейчас собираются доказательства, проводятся сканирования, работают различные машины, техника и военные, а также саперы. И сейчас собираются доказательства, чтобы определить точную модель. Сейчас я не хотел бы это подтверждать, поскольку не хочу опережать события», — говорил он.

По его словам, объект самостоятельно упал после короткого пребывания в воздушном пространстве Литвы, которое длилось около трех минут.

10 июля ВС Литвы сообщили, что в воздушное пространство страны с территории Беларуси в четверг, 10 июля, залетел дрон. Истребители воздушной миссии НАТО в стране переводили в режим боевой готовности.

После обследования места падения оказалось, что беспилотник сделан из пенопласта и не является взрывоопасным.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Литву залетел российский дрон-приманка.

BNS писало, что премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Саулюса Сквернялиса переводили в укрытие из-за обнаружения беспилотника в небе над страной. Сначала официальные лица подозревали, что воздушное пространство пересек российский шахед, но позже Государственная пограничная служба страны обнаружила дрон-имитатор, напоминающий самодельное устройство.

Войска страны-агрессора России после ночной массированной атаки на Киев и другие регионы утром 10 июля снова запустили на Украину дроны. Взрывы раздавались в Черновцах.

Ночью армия РФ выпустила по Украине 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы. Основной целью был Киев, где погибли два человека, еще 25 — получили ранения.