Залетел из Беларуси: в Литве упал российский дрон-имитатор, руководство государства переводили в укрытие

Дрон, залетевший в Литву с территории Беларуси, 10 июля 2025 года (Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook)

В воздушное пространство Литвы с территории Беларуси в четверг, 10 июля, залетел дрон . Истребители воздушной миссии НАТО в стране переводили в режим боевой готовности, сообщают Вооруженные силы Литвы.

Инцидент произошел около 11:30. Готовность самолетов, которые на тот момент находились в воздухе, переводили из режима обучения в режим задачи. Однако вскоре объект упал, и миссия была отменена, говорится в сообщении.

После обследования места падения оказалось, что беспилотник сделан из пенопласта и не является взрывоопасным.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Литву залетел российский дрон-приманка.

BNS пишет, что премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Саулюса Сквернялиса переводили в укрытие из-за обнаружения беспилотника в небе над страной. Сначала официальные лица подозревали, что воздушное пространство пересек российский шахед, но позже Государственная пограничная служба страны обнаружила дрон-имитатор, напоминающий самодельное устройство.

Войска страны-агрессора России после ночной массированной атаки на Киев и другие регионы утром 10 июля снова запустили на Украину дроны. Воздушные силы ВСУ сообщают об ударных беспилотниках на западе, севере и в центре страны.

Ночью армия РФ выпустила по Украине 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы. Основной целью был Киев, где погибли два человека, еще 22 — получили ранения.