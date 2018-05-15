Турция попросила посла Израиля покинуть страну - СМИ

Акция протеста в Турции против открытия посольства США в Иерусалиме, 14 мая 2018 года

Турция 15 мая предложила послу Израиля покинуть страну после крупнейшего столкновения на границе с Сектором Газа палестинцев с израильскими правоохранительными силами, в результате которого погибло не менее 55 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно сообщению, Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Эйтана Наэха, которому заявили, что ему было бы "целесообразно" вернуться в свою страну "на какое-то время".

Массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. По последним данным, погибло не менее 55 человек. США заблокировали принятие заявления главы Совета Безопасности ООН, в котором осуждалось убийство жителей Палестины.