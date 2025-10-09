В Германии над авиабазой НАТО, где боялись российской атаки, заметили неизвестный дрон
В Германии над авиабазой НАТО летал неизвестный беспилотник (Фото: REUTERS/Stringer)
В немецком городе Гайленкирхен над авиабазой НАТО в среду вечером, 8 октября, заметили неизвестный беспилотник. Об этом сообщает журнал Spiegel, ссылаясь на внутренние документы полиции.
Согласно внутренней служебной записке, дрон летал около минуты на небольшой высоте над взлетной полосой аэродрома. Там немедленно объявили тревогу и подняли силы армии и полиции. Однако обнаружить дрон или узнать информацию о вероятном пилоте не удалось.
Представитель авиабазы отметил, что нельзя исключать, что сенсорная система аэродрома сработала по ошибке.
На авиабазе НАТО в Гайленкирхене базируется несколько крупных разведывательных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, осуществляющих контроль воздушного пространства на восточном фланге НАТО.
В августе 2024 года разведка США предупредила Германию о возможной атаке российских дронов на базу в Гайленкирхене. Впоследствии немецкое информагентство DPA сообщило о «разведывательных данных», согласно которым существовала вероятность угрозы «российского диверсионного акта».
25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.
2 октября сообщалось, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.
Вечером 3 октября в аэропорту Мюнхена временно закрыли взлетно-посадочные полосы после неподтвержденных сообщений о появлении дронов. Это было второе закрытие аэропорта менее чем за сутки.
Впоследствии Bild сообщил, что беспилотники, которые зафиксировали над аэропортом Мюнхена, оказались военными.
8 октября агентство Reuters написало, что немецкая полиция получит полномочия сбивать неизвестные беспилотники. Соответствующий законопроект согласовал кабинет министров.