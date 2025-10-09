В Германии над авиабазой НАТО, где боялись российской атаки, заметили неизвестный дрон

В Германии над авиабазой НАТО летал неизвестный беспилотник (Фото: REUTERS/Stringer)

В немецком городе Гайленкирхен над авиабазой НАТО в среду вечером, 8 октября, заметили неизвестный беспилотник . Об этом сообщает журнал Spiegel , ссылаясь на внутренние документы полиции.

Согласно внутренней служебной записке, дрон летал около минуты на небольшой высоте над взлетной полосой аэродрома. Там немедленно объявили тревогу и подняли силы армии и полиции. Однако обнаружить дрон или узнать информацию о вероятном пилоте не удалось.

Представитель авиабазы отметил, что нельзя исключать, что сенсорная система аэродрома сработала по ошибке.

На авиабазе НАТО в Гайленкирхене базируется несколько крупных разведывательных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, осуществляющих контроль воздушного пространства на восточном фланге НАТО.

В августе 2024 года разведка США предупредила Германию о возможной атаке российских дронов на базу в Гайленкирхене. Впоследствии немецкое информагентство DPA сообщило о «разведывательных данных», согласно которым существовала вероятность угрозы «российского диверсионного акта».

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

2 октября сообщалось, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.

Вечером 3 октября в аэропорту Мюнхена временно закрыли взлетно-посадочные полосы после неподтвержденных сообщений о появлении дронов. Это было второе закрытие аэропорта менее чем за сутки.

Впоследствии Bild сообщил, что беспилотники, которые зафиксировали над аэропортом Мюнхена, оказались военными.

8 октября агентство Reuters написало, что немецкая полиция получит полномочия сбивать неизвестные беспилотники. Соответствующий законопроект согласовал кабинет министров.