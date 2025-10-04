Несколько самолетов в Мюнхене кружили в небе в ожидании разрешения на посадку (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Вечером 3 октября аэропорт в Мюнхене временно приостановил работу из-за появления военных беспилотников в воздушном пространстве. Об этом сообщает Bild со ссылкой на неназванные источники.

По данным таблоида, дроны, замеченные над аэропортом, были военными разведывательными аппаратами. Из-за их присутствия были закрыты взлетно-посадочные полосы, а около 20 рейсов пришлось отменить.

Сейчас администрация аэропорта не сообщает о пострадавших или повреждениях инфраструктуры, а обстоятельства появления дронов выясняются.

Ранее сообщалось, что вечером 3 октября в аэропорту Мюнхена временно закрыли обе взлетно-посадочные полосы после неподтвержденных сообщений о появлении дронов. Это было второе закрытие аэропорта менее чем за сутки.

Согласно данным сайта аэропорта, с 20:35 по местному времени по меньшей мере 10 рейсов были перенаправлены, а несколько самолетов кружили в небе в ожидании разрешения на посадку.

Инфографика: NV

2 октября сообщалось, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, в частности электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска и управления дронами против европейских стран. Он призвал закрыть для российских судов Балтийское и другие моря и усилить санкции, чтобы ограничить торговлю энергоресурсами и инфраструктуру российского танкерного флота.