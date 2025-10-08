Немецкая полиция получит полномочия сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны

Немецкая полиция получит полномочия сбивать неизвестные беспилотники. Соответствующий законопроект уже согласовал кабинет министров в среду, 8 октября, теперь дело за парламентом. Об этом сообщает агентство Reuters .

Законопроект наделяет полицию Германии полномочиями сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны, в том числе в случаях острой угрозы или серьезного ущерба.

Агентство отмечает, что другие методы, доступные для уничтожения дронов, включают использование лазеров или подавление сигналов для прерывания каналов управления и навигации.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что в федеральной полиции создадут спецподразделение для борьбы с беспилотниками. Также исследователи проведут консультации с Израилем и Украиной, поскольку они имеют больший опыт в технологии дронов, пишет Reuters.

По словам Добриндта, полиция будет иметь дело с дронами, которые летают примерно на уровне деревьев. Зато более мощным беспилотникам должны противодействовать военные.

Агентство подчеркивает, что после принятия закона Германия присоединится к европейским странам, которые недавно предоставили силам безопасности полномочия сбивать дроны, нарушающие их воздушное пространство. Речь идет, в частности, о Великобритании, Франции, Литве и Румынии.

Reuters пишет, что законопроект появился после того, как 3 октября в аэропорту Мюнхена, втором по величине в Германии, были перенаправлены или отменены десятки рейсов из-за обнаружения неизвестных дронов.

Инфографика: NV

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за многими беспилотниками, пролетавшими над страной в минувшие выходные, стояла Россия. Однако они были без взрывчатки и скорее совершали разведывательные полеты.

Согласно данным Deutsche Flugsicherung, в период с января по конец сентября 2025 года в Германии было зафиксировано 172 нарушения воздушного пространства дронами. Это больше, чем за аналогичный период 2024-го — 129 случаев, и 121 случай в 2023 году.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

В ответ на рост количества таких случаев правительство Германии планирует создать совместный центр противодействия дронам с участием полиции и Бундесвера, сообщал Spiegel.

Также Spiegel пишет, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.