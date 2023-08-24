В РФ заявили об очередной попытке атаковать Москву дронами
Москва (Фото:Город Москва via Facebook)
Ночью 24 августа Минобороны РФ заявило, что якобы беспилотники самолетного типа пытались атаковать Москву.
Об этом пишет кремлевское издание РИА новости.
Там обвинили Украину в попытке атаковать столицу РФ.
«Ночью пресечена попытка Киева атаковать беспилотниками самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Два БПЛА уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один — в Калужской», — говорится в сообщении.