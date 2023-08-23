В ГУР объяснили частые атаки беспилотников на Москва-сити 23 августа, 16:05 Последствия атаки дрона на Москва-сити 23 августа (Фото:Stringer/Reuters)

Частые атаки беспилотников на здания Москва-сити в столице РФ Москве связаны с тем, что там расположены ведомства, вовлеченные в войну против Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«Эти благородные неизвестные летающие объекты направляются исключительно на те объекты и учреждения, которые непосредственно вовлечены в геноцидную войну современной России против Украины», — отметил он.

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Юсов добавил, что в зданиях размещаются определенные спецслужбы, офисы, министерства, а также другие учреждения, привлеченные к реализации, планированию, контролю и совершении войны и военных преступлений.

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 18 августа в Подмосковье и столице России прогремели взрывы. Некоторые ресурсы сообщили о «взрыве беспилотника» возле одной из башен Москва-Сити, опубликовав видео, на котором россиянка рассказывает, что «Сити опять подорвали». Из-за атаки в Москве закрывали все аэропорты.



После атаки 24 июля СМИ сообщили, что этот налет на Москву был спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.