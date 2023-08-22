Глава МИД Германии назвала законными удары беспилотниками по Москве 22 августа, 15:13 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала законными удары беспилотниками по столице РФ Москве.

Об этом сообщает Tagesschau.

Бербок отметила, что именно Россия напала на Украину, а Украина «защищается в рамках международного права».

На совместной пресс-конференции с главой эстонского ведомства Маргусом Цахкна она подчеркнула, что Россия несет ответственность за все, что происходит в Украине.

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Глава МИД Германии также отметила, что Вооруженным силам Украины в первую очередь нужны материальные средства и техника для контрнаступления, чтобы преодолеть российские минные поля.

На вопрос, поставит ли Германия крылатые ракеты Taurus, Бербок ответила, что ее страна «упорно работает над этим».

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.

В ночь на вторник, 22 августа в Москве прогремели взрывы.

Мэр Москвы Сергей Собнян сообщил, что ПВО якобы сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часовцев.

В Минобороны РФ заявили, что якобы «украинские беспилотники» были обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА якобы были обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.

Как уточняет кремлевское издание РИА, многоэтажка повреждена в Красногорске. В 25-этажном доме повреждены фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины. Территорию оцепили.