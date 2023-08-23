Буданов бьет по Москве. Источник NV в ГУР раскрыл подробности ночного удара по деловому центру столицы РФ 23 августа, 13:53 NV Премиум Психологический удар. В ГУР рассказали зачем запускают дроны по Москве (Фото:DR)

Беспилотник, который рано утром 23 августа попал в один из небоскребов Москва-Сити, запустило ГУР Минобороны.

Об этом NV рассказал источник в военной разведке.

Представитель ГУР добавил, что эта и все предыдущие атаки дронов на деловой центр столицы страны-агрессора также является делом рук подчиненных Кирилла Буданова.

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«Уже традиционные удары по Москве, которые приводят к сбоям работы аэропортов, срыву рейсов, эвакуации чиновников и работников спецслужб с рабочих мест, демонстрируют неспособность Путина защитить даже столицу», — заявили в украинской разведке.

Источник NV заверил, что ГУР увеличивает усилия в этом направлении.