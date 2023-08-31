Добрый вечер. Псков снова атаковали дроны
Работа российской ПВО в Пскове (Фото:Скриншот видео Astra / Telegram)
В четверг вечером, 31 августа, российский город Псков снова атаковали беспилотники.
Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.
Местные жители также зафиксировали работу российской ПВО.
Губернатор Псковской области Михаил Вередников позже подтвердил, что был обнаружен «неопознанный объект» в районе аэродрома, который днем ранее уже подвергался атакам.
«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет. Подробности позже», — заявил он.
Украинская сторона пока не комментировала этот инцидент.
В ночь на среду, 30 августа, в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэродрома. Об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма.
Самый результативный удар был нанесен по аэродрому Пскова: там повреждены как минимум четыре (по другим данным — шесть) военно-транспортные самолеты Ил-76, резервуар с топливом, начался пожар в воинской части 64044 (территория 2-й бригады спецназа ГРУ). Аэропорт полностью закрыли для полетов как минимум до 31 августа.
Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех самолетов Ил-76 в Пскове.
В тот же день появились первые спутниковые снимки аэропорта в Пскове после атаки неизвестных дронов, которые подтвердили повреждения двух самолетов.