Добрый вечер. Псков снова атаковали дроны 1 сентября, 00:20 Работа российской ПВО в Пскове (Фото:Скриншот видео Astra / Telegram)

В четверг вечером, 31 августа, российский город Псков снова атаковали беспилотники.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Местные жители также зафиксировали работу российской ПВО.

Губернатор Псковской области Михаил Вередников позже подтвердил, что был обнаружен «неопознанный объект» в районе аэродрома, который днем ранее уже подвергался атакам.

Видео дня

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет. Подробности позже», — заявил он.

Украинская сторона пока не комментировала этот инцидент.

В ночь на среду, 30 августа, в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэродрома. Об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма.

Самый результативный удар был нанесен по аэродрому Пскова: там повреждены как минимум четыре (по другим данным — шесть) военно-транспортные самолеты Ил-76, резервуар с топливом, начался пожар в воинской части 64044 (территория 2-й бригады спецназа ГРУ). Аэропорт полностью закрыли для полетов как минимум до 31 августа.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех самолетов Ил-76 в Пскове.

В тот же день появились первые спутниковые снимки аэропорта в Пскове после атаки неизвестных дронов, которые подтвердили повреждения двух самолетов.