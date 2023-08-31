Хорошо видны уничтоженные самолеты. Расследователи опубликовали новые спутниковые снимки аэродрома в Пскове после атаки дронами — фото 31 августа, 22:53 Спутниковый снимок аэродрома в Пскове, РФ (Фото:MT_Anderson/Twitter)

В четверг, 31 августа, в сети появились спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки дронами по аэродрому в Пскове, где по разным оценкам было повреждено по меньшей мере четыре самолета Ил-76 ВКС РФ.

Соответствующие спутниковые снимки в своем микроблоге на X (Twitter) разместил расследователь с ником MT Anderson.

«Авиабаза в Пскове. Наконец известен настоящий масштаб… Снимки утром 30 августа обнаружили повреждения двух Ил-76, но облака закрыли остальные. Изображения с SAR-спутника после обеда 30 августа показали вероятное уничтожение еще двух самолетов. Изображения с оптического спутника за 31 августа это подтвердили», — написал аналитик.

Видео дня

Фото: MT_Anderson/Twitter

Фото: MT_Anderson/Twitter

OSINT-аналитик GeoConfirmed Бенджамин Питтет заявил, что снимки точно указывают на количество поврежденных самолетов.

«Что ж, снимки подтверждают ранее озвученные цифры. Два уничтоженных и два поврежденных самолета Ил-76», — подчеркнул Питтет.

В ночь на среду, 30 августа, в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. Об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма.

Самый результативный удар был нанесен по аэродрому Пскова: там повреждены как минимум четыре (по другим данным — шесть) военно-транспортные самолеты Ил-76, резервуар с топливом, начался пожар в воинской части 64044 (территория 2-й бригады спецназа ГРУ). Аэропорт полностью закрыли для полетов как минимум до 31 августа.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех самолетов Ил-76 в Пскове.

В тот же день появились первые спутниковые снимки аэропорта в Пскове после атаки неизвестных дронов, которые подтвердили повреждения двух самолетов.