Российская ПВО испытывает трудности с обнаружением и уничтожением БПЛА — британская разведка 31 августа, 09:19 Последствия атаки БПЛА на военный аэродром страны-агрессора в Пскове, 30 августа 2023 года (Фото:скриншот видео / OSINTtechnical / via X)

В британской разведке проанализировали крупнейшую атаку БПЛА на РФ, которая состоялась в ночь на среду, 30 августа, и отметили, что достижение дронами целей свидетельствует о том, что российская ПВО испытывает трудности с их обнаружением и уничтожением.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в четверг, 31 августа.

В отчете отмечается, что в течение августа Россия потерпела 25 атак, почти наверняка совершенных дронами-камикадзе.

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Разведчики предполагают, что Россия может переосмысливать позицию своей противовоздушной обороны в областях между Украиной и Москвой, для того, чтобы лучше противостоять этим атакам.

Кроме того, предыдущие удары по российским военным авиабазам привели к рассредоточению российских самолетов по всей территории России, однако удары по Сольцам и Пскову продемонстрировали, что БПЛА имеют большой радиус действия, что затрудняет дальнейшее рассредоточение.

По данным отчета, вполне вероятно, что России придется рассмотреть привлечение дополнительных систем противовоздушной обороны на аэродромы, которые потенциально находятся под угрозой атак БПЛА.

В ночь на среду, 30 августа, в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. Об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма.

Самый результативный удар был нанесен по аэродрому Пскова: там повреждены как минимум четыре (по другим данным — шесть) военно-транспортные самолеты Ил-76, резервуар с топливом, начался пожар в воинской части 64044 (территория 2-й бригады спецназа ГРУ). Аэропорт полностью закрыли для полетов как минимум до 31 августа.

В Брянской области есть данные о «прилете» по заводу — производителю микроэлектроники. Сообщалось об ударе по зданию следственного комитета и попытке атаки на телебашню. В Калужской области росСМИ сообщали о выбитом стекле в доме и попадании БПЛА «в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов».