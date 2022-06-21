Экс-президента Молдовы Додона оставили под домашним арестом еще на 30 дней

21 июня, 21:52
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Игорь Додон (Фото:Igor Dodon / Facebook)

Игорь Додон (Фото:Igor Dodon / Facebook)

Суд в Молдове оставил бывшего президента Игоря Додона под домашним арестом еще на 30 дней. Его обвиняют в коррупции, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией.

Об этом сообщает NewsMaker.

Соответствующее решение было принято судом в Кишиневе. Он удовлетворил запрос прокурора.

«Этого и следовало ожидать в условиях реформированной юстиции», — заявил Додон журналистам.

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Он также добавил, что будет оспаривать это решение в Апелляционной палате Кишинева. Кроме Додона под арестом еще на 20 дней останется его родственник Петру Мериняну. Его содержат в местном СИЗО.

26 мая суд отправил бывшего президента страны Игоря Додона под домашний арест на 30 суток.

Ранее Игорю Додону предъявили обвинения в коррупции и государственной измене. Генпрокуратура Молдовы ходатайствовала о его аресте на 30 суток. Уголовное дело в отношении экс-президента открыто по четырем статьям: помимо пассивной коррупции и госизмены, речь также идет о незаконном обогащении и получении финансирования политической партии от преступной организации.

https://www.youtube.com/watch?v=UE4bct40aDI

24 мая после обысков Игорь Додон был задержан на 72 часа. Его поместили в следственный изолятор в Кишиневе.

Как сообщили в Генпрокуратуре, обыски прошли в 12 помещениях, принадлежащих Додону и его ближайшему окружению. Они также были проведены в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент Молдовы создал и возглавил в феврале.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Коррупция Молдова Борьба с коррупцией Игорь Додон

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