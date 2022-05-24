В доме у экс-президента Молдовы Додона прошли обыски, его подозревают в госизмене 24 мая, 10:23 Цей матеріал також доступний українською Игоря Додона подозревают в измене родине (Фото:Igor Dodon/Facebook)

В Молдове прошли обыски у бывшего президента страны Игоря Додона.

Как сообщает NewsMaker со ссылкой на Генпрокуратуру Молдовы, обыски проходят в его доме в Кишиневе, а также в других объектах недвижимости, которые принадлежат Додону через посредников.

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Представители Антикоррупционной прокуратуры Молдовы совместно с Наццентром борьбы с коррупцией и Службой информации и безопасности проводят следственные действия в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании Партии социалистов преступной организацией.

После проигрыша на выборах президента Додон стал депутатом парламента Модовы. В конце октября прошлого года парламент Молдовы принял решение о лишении Додона депутатского мандата, удовлетворив таким образом его же просьбу.

Додон является сторонником кремлевского режима. Его подозревают также в хищении $12 млн через коррупционные схемы импорта электроэнергии.

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