После обысков. Силовики задержали бывшего президента Молдовы Додона 24 мая, 11:35 Цей матеріал також доступний українською Игорь Додон (Фото:Игорь Додон/Facebook)

Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа после проведения у него обысков.

Информацию об этом подтвердил временно исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу, сообщает Deschide.

Также был задержан кум Додона Петру Меринеану, который, по данным СМИ, пытался уничтожить часть улик.

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Ранее силовики провели обыски в доме Додона в Кишиневе, а также в других объектах недвижимости, которые принадлежат Додону через посредников.

Обыски прошли в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании Партии социалистов преступной организацией.

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